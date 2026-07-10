Al British Museum di Londra arriva l’arazzo di Bayeux | l’opera fa già il tutto esaurito
Venerdì alle 3 del mattino è stato trasportato al British Museum di Londra un arazzo di Bayeux lungo quasi 70 metri. L’opera, già sold out, sarà esposta nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulla provenienza del trasporto o sulla durata dell’esposizione. L’arazzo rappresenta scene della conquista normanna e risale al XI secolo. La mostra è stata annunciata con grande anticipo, attirando numerosi visitatori già in lista di attesa.
Al British Museum di Londra si aggiunge un’opera maestosa. Venerdì, intorno alle 3 del mattino, è stato trasportato l’arazzo di Bayeux lungo quasi 70 metri. Il manufatto racconta la conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. L’opera ha lasciato la Normandia giovedì, 9 luglio, e sarà esposto a Londra dal 10 settembre 2026 all’11 luglio 2027. L’arazzo di Bayeux arriva al British Museum: biglietti esauriti fino a gennaio 2027. Dal 19 settembre l’opera era conservata in prossimità della cattedrale di Bayeux, dentro il Museo di Arte e Storia. Verso il tardo pomeriggio di giovedì moltissime persone di sono alternate per assicurare il sicuro e corretto trasferimento sull’altra sponda della Manica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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L’arazzo di Bayeux è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì al British Museum di Londra. È la prima volta dai tempi della sua creazione che la tela torna nel Regno Unito, dove è arrivata con un viaggio molto delicato, tra molti dubbi e accortezze x.com
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L'arazzo di Bayeux arriva al British Museum di Londra dopo uno storico trasferimentoQuest'opera lunga quasi 70 metri racconta la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. È arrivata questo venerdì verso le 3 del mattino al British Museum di Londra. it.euronews.com
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