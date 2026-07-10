Venerdì alle 3 del mattino è stato trasportato al British Museum di Londra un arazzo di Bayeux lungo quasi 70 metri. L’opera, già sold out, sarà esposta nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulla provenienza del trasporto o sulla durata dell’esposizione. L’arazzo rappresenta scene della conquista normanna e risale al XI secolo. La mostra è stata annunciata con grande anticipo, attirando numerosi visitatori già in lista di attesa.

Al British Museum di Londra si aggiunge un’opera maestosa. Venerdì, intorno alle 3 del mattino, è stato trasportato l’arazzo di Bayeux lungo quasi 70 metri. Il manufatto racconta la conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. L’opera ha lasciato la Normandia giovedì, 9 luglio, e sarà esposto a Londra dal 10 settembre 2026 all’11 luglio 2027. L’arazzo di Bayeux arriva al British Museum: biglietti esauriti fino a gennaio 2027. Dal 19 settembre l’opera era conservata in prossimità della cattedrale di Bayeux, dentro il Museo di Arte e Storia. Verso il tardo pomeriggio di giovedì moltissime persone di sono alternate per assicurare il sicuro e corretto trasferimento sull’altra sponda della Manica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Al British Museum di Londra arriva l’arazzo di Bayeux: l’opera fa già il tutto esaurito

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L’arazzo di Bayeux è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì al British Museum di Londra. È la prima volta dai tempi della sua creazione che la tela torna nel Regno Unito, dove è arrivata con un viaggio molto delicato, tra molti dubbi e accortezze x.com

L'arazzo di Bayeux arriva al British Museum di Londra dopo uno storico trasferimentoQuest'opera lunga quasi 70 metri racconta la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. È arrivata questo venerdì verso le 3 del mattino al British Museum di Londra. it.euronews.com

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