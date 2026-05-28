Summer Camp Glk 2026 a Palermo lo stage per giovani portieri fa già registrare il tutto esaurito

Notizia in breve

Il Summer Camp Glk 2026 a Palermo per giovani portieri è tutto esaurito. L'Academy Glk ha confermato il raggiungimento del numero massimo di partecipanti per lo stage estivo dedicato alla formazione dei portieri. L'evento si svolgerà nella città siciliana e ha riscosso grande interesse tra gli aspiranti portieri. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con iscrizioni chiuse prima della data di inizio.