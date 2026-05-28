Summer Camp Glk 2026 a Palermo lo stage per giovani portieri fa già registrare il tutto esaurito
Il Summer Camp Glk 2026 a Palermo per giovani portieri è tutto esaurito. L'Academy Glk ha confermato il raggiungimento del numero massimo di partecipanti per lo stage estivo dedicato alla formazione dei portieri. L'evento si svolgerà nella città siciliana e ha riscosso grande interesse tra gli aspiranti portieri. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con iscrizioni chiuse prima della data di inizio.
L'Academy Glk annuncia il “sold out” per il Summer Camp 2026, lo stage estivo interamente dedicato alla formazione e al perfezionamento dei giovani portieri di calcio. Con largo anticipo rispetto all'inizio delle attività, l'evento ha registrato il tutto esaurito, a testimonianza della forte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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