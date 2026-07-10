L’arazzo di Bayeux è arrivato nel Regno Unito dopo quasi mille anni

L’arazzo di Bayeux è stato trasferito nel Regno Unito dopo quasi mille anni. La grande stoffa, che rappresenta scene della conquista normanna, è stata portata al British Museum. Il viaggio è stato molto delicato e ha richiesto cure particolari per preservare il pezzo, che fino a oggi si trovava in Francia. Ora l’opera è stata esposta in una nuova sede, attirando l’attenzione di visitatori e studiosi.

L'enorme tela è un pezzo di storia inglese, ma è sempre stata in Francia: ora è stata portata al British Museum con un viaggio molto delicato L’arazzo di Bayeux, che è un’importantissima testimonianza della storia inglese dell’Undicesimo secolo e una delle opere d’arte più significative del suo tempo, è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì al British Museum di Londra, grazie a un prestito concordato dai governi di Francia e Gran Bretagna. È la prima volta dai tempi della sua creazione che la tela torna nel Regno Unito, dove è arrivata con un viaggio molto delicato, tra molti dubbi e accortezze. Sarà esposta al museo a partire dal 10 settembre, in una mostra molto attesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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HISTORIC: Bayeux Tapestry Returns to Britain After Nearly 1,000 Years for Museum Exhibition | AC1B

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