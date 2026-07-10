Akanji sfida Lautaro | il leader svizzero pronto all’esame Argentina I suoi numeri nel percorso iridato
Manuel Akanji si prepara a sfidare Lautaro Martinez nei quarti di finale dopo aver disputato la partita contro la Colombia. Le sue statistiche nel percorso ai Mondiali includono diverse presenze e interventi difensivi. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue performance in questa fase del torneo. La partita contro l'Argentina rappresenta un nuovo esame per il difensore svizzero, che ha già mostrato solidità nella fase precedente.
di Lorenzo Vezzaro Manuel Akanji si appresta ad affrontare i quarti di finale dopo la battaglia con la Colombia. Le statistiche del centrake nerazzurro. Manuel Akanji è pronto alla sfida più importante del suo Mondiale. La Svizzera si appresta ad affrontare l’Argentina nei quarti di finale dopo aver superato la Colombia ai calci di rigore, un passaggio del turno arrivato nonostante l’errore dal dischetto del difensore. Ora per l’elvetico c’è l’esame più difficile: contenere l’attacco dell’Albiceleste e il compagno di squadra Lautaro Martinez. Akanji è stato finora un pilastro insostituibile per la Svizzera, collezionando 5 presenze (tutte da titolare) per ben 480 minuti totali in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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