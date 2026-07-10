Akanji sfida Lautaro | il leader svizzero pronto all’esame Argentina I suoi numeri nel percorso iridato

Notizia in breve

Manuel Akanji si prepara a sfidare Lautaro Martinez nei quarti di finale dopo aver disputato la partita contro la Colombia. Le sue statistiche nel percorso ai Mondiali includono diverse presenze e interventi difensivi. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue performance in questa fase del torneo. La partita contro l'Argentina rappresenta un nuovo esame per il difensore svizzero, che ha già mostrato solidità nella fase precedente.