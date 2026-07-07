Lautaro Martinez ha partecipato all’ultimo allenamento con un’attività lenta e senza compagnia, senza apparenti segnali di miglioramento. Il giocatore ha svolto un lavoro individuale prima della partita contro l’Egitto. Alvarez si è invece allenato con la squadra e potrebbe partire titolare. La presenza di Lautaro nella formazione titolare resta in dubbio, mentre Alvarez si prepara a scendere in campo fin dall’inizio.

Lautaro Martinez è entrato in campo da solo, lentamente, per l’ultimo allenamento alla Kennesaw University prima della partita contro l’Egitto. Non aveva lo sguardo dei giorni migliori. Forse intuiva che Scaloni stesse meditando il cambio in attacco, escludendolo dalla formazione per la prima volta in questo Mondiale. Non è una certezza, anzi, ma è una possibilità da valutare: toccherebbe a Julian Alvarez, che pure non ha mai incantato negli spezzoni giocati, affiancare Messi come nelle migliori serate di Qatar 2022. D’altra parte il ct dell’Argentina, che si era lamentato del calendario troppo compresso, vuole immettere un po’ di freschezza nella squadra che ha giocato i supplementari contro Capo Verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina, contro l'Egitto con il dubbio Lautaro: Alvarez pronto dal 1'

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