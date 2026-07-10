Aids | Nunnari Simit’terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv’
Una terapia a lunga durata per l’HIV viene ritenuta utile per ridurre lo stigma associato all’infezione. Chi la utilizza non deve assumere compresse ogni giorno, e questo aiuta a sentirsi meno consapevole della propria condizione. Secondo studi internazionali, i pazienti che adottano questa soluzione percepiscono un miglioramento nel modo in cui vivono il proprio stato di salute.
“La percezione del soggetto con infezione Hiv che fa terapia long acting migliora perché, non dovendo assumere giornalmente le compresse, pensa meno alla sua condizione e soffre meno dello stigma: c’è sicuramente un miglioramento”, da questo punto di vista, come “dimostrato da molti studi internazionali". Lo ha detto Giuseppe Nunnari, presidente Simit Sicilia e professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania, all'incontro che si è svolto oggi a Palermo, 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova, con il patrocinio della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Università di Palermo e dipartimento promozione della salute materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza G. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Aids: Nunnari (Simit),terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv
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