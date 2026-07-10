Per l’introduzione degli anti-HIV a lunga durata, sono necessarie più risorse umane. L’obiettivo è aumentare l’accesso a queste terapie, considerate oggi una condizione cronica trattabile con una qualità di vita simile a quella generale.

“L’obiettivo resta quello di ampliare ulteriormente l’accesso” agli anti Hiv long acting, “nella consapevolezza che oggi l’Hiv, se adeguatamente trattato è una condizione cronica che consente una qualità e un’aspettativa di vita paragonabili a quelle della popolazione generale”. Lo ha detto Antonio Cascio, direttore dell’unità di Malattie infettive e del Centro regionale di riferimento Aids del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, intervenuto al confronto nazionale ‘Hiv e terapie Long-Acting: un passo verso infezioni zero’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Aids: infettivologo Cascio, in Hiv per long acting servono più risorse umane'

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