Nunnari Simit | Terapia long acting parte della prevenzione Hiv
Una terapia long acting per l’HIV può contribuire alla prevenzione e ridurre lo stigma, secondo un esperto di Simit. La terapia, somministrata ogni due mesi, permette di mantenere sotto controllo il virus. La sua introduzione rappresenta un’opzione in più per contrastare l’infezione, afferma il rappresentante dell’associazione. La prevenzione resta uno degli strumenti principali nella lotta contro l’HIV.
Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Aids: Nunnari (Simit), 'terapia long acting parte della prevenzione Hiv' 'Con terapia antiretrovirale per 2 mesi si riduce anche stigma' “La prevenzione dell'Hiv è tra i principali strumenti per contrastare l'infezione. In Italia abbiamo circa 2.400 casi all'anno di nuove diagnosi, e di questi il 60% riguarda soggetti che arrivano tardi alla diagnosi per la mancata prevenzione". Oltre al test, per ridurre il contagio, è importante anche "la terapia antiretrovirale stabile: con una carica virale soppressa, quindi senza virus nel sangue, non si è contagioi. La terapia long acting aiuta perché l'aderenza alla cura non dipende più dall'assunzione giornaliera del farmaco, che può essere dimenticato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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