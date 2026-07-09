Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Aids: Nunnari (Simit), 'terapia long acting parte della prevenzione Hiv' 'Con terapia antiretrovirale per 2 mesi si riduce anche stigma' “La prevenzione dell'Hiv è tra i principali strumenti per contrastare l'infezione. In Italia abbiamo circa 2.400 casi all'anno di nuove diagnosi, e di questi il 60% riguarda soggetti che arrivano tardi alla diagnosi per la mancata prevenzione". Oltre al test, per ridurre il contagio, è importante anche "la terapia antiretrovirale stabile: con una carica virale soppressa, quindi senza virus nel sangue, non si è contagioi. La terapia long acting aiuta perché l'aderenza alla cura non dipende più dall'assunzione giornaliera del farmaco, che può essere dimenticato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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