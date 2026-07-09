Un infettivologo ha affermato che la diffusione delle terapie a lunga durata per l’HIV in Sicilia necessita di un miglior coordinamento tra medici e infermieri. La dichiarazione si riferisce alla necessità di rafforzare l’organizzazione dei centri specializzati che seguono le persone con HIV, al fine di facilitare l’implementazione di queste terapie. La richiesta si basa sull’attuale situazione di diffusione e sulla richiesta di un’organizzazione più strutturata.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - La diffusione delle terapie long acting in Sicilia richiede un rafforzamento dell'organizzazione dei centri che seguono le persone con Hiv. “Il modello organizzativo deve puntare su un lavoro integrato tra medici e infermieri e su un'attenta condivisione della scelta terapeutica con il paziente”. Lo ha detto Antonio Cascio, direttore dell'unità Malattie infettive e Centro regionale di riferimento Aids del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, intervenendo oggi, nel capoluogo siciliano all'evento 'Hiv e terapie Long-Acting: un passo verso infezioni zero'. “L'ambulatorio deve essere strutturato - ha continuato Cascio - con un database per accedere alle cartelle elettroniche, così come è importante il supporto infermieristico perché, ovviamente, sono gli infermieri che devono somministrare la terapia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infettivologo Cascio: "Per long acting in Hiv più integrazione tra medici e infermieri"

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