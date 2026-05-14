Un infettivologo ha annunciato che la PrEP a lunga durata rappresenta un progresso significativo nella prevenzione dell'HIV. La nuova formulazione può migliorare l'aderenza ai trattamenti e ridurre il rischio di infezioni, offrendo un'alternativa più efficace rispetto alle opzioni attuali. La ricerca e lo sviluppo di questa terapia sono seguiti con attenzione da parte della comunità medica, che valuta le potenzialità di questa innovazione nel campo della prevenzione.

Roma, 14 mag. (Adnkronos salute) - "La PrEP long acting rappresenta un'opportunità e un passo avanti innovativo e straordinario per ottimizzare la profilassi nei confronti dell'Hiv. Il suo obiettivo fondamentale è ridurre il numero delle nuove infezioni e il numero di persone che contraggono il virus esponendosi al rischio". Lo ha detto Andrea Gori, professore di Malattie infettive all'università Statale di Milano e direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Sacco, partecipando all'incontro organizzato da ViiV Healthcare nel capoluogo lombardo ('Oltre la cronicità del quotidiano') per fare il punto sulle nuove strategie di prevenzione dell'infezione da Hiv, come cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione (Cab La) e in compresse, ora disponibile in Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infettivologo Gori (Sacco): "PrEP long acting per ridurre numero infezioni Hiv"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Palermo (Viiv): “PrEP long-acting supera terapia orale contro Hiv”(Adnkronos) – “ViiV realizza la propria visione strategica ricercando proposte che superino la terapia orale.

Infettivologa Castagna: “PrEP cabotegravir riduce le nuove infezioni da Hiv”(Adnkronos) – “La PrEP long acting con cabotegravir ha finalmente ottenuto la rimborsabilità.

Si parla di: Hantavirus, l’infettivologo del Sacco Andrea Gori: Turista inglese non è contagioso e non lo è stato fino ad ora.

Aids, infettivologo Gori: Prep non solo farmaco ma strategia anti-virusPadova, 13 giu. (Adnkronos Salute) - La profilassi pre-esposizione (Prep) è una strategia per prevenire l'infezione da Hiv e l’atto farmacologico ne rappresenta uno dei punti più importanti. La ... notizie.tiscali.it

A Milano la prima agenzia italiana per la lotta alle malattie infettive: il polo al Sacco guidato da Andrea GoriDa oggi Milano ha la prima agenzia italiana per la lotta alle malattie infettive. Un grande centro di ricerca pronto a partire, coordinato con la rete degli enti europei dedicati allo studio dei virus ... milano.repubblica.it