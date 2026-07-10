Aids | Bruno UniPv ' anti Hiv long acting fanno risparmiare il Ssn sul lungo termine'
Le terapie long acting per l’Hiv rappresentano un investimento sostenibile per il Servizio sanitario. “Inizialmente potrebbero costare un poco di più rispetto a quelli tradizionali, ma sul lungo termine portano sicuramente a un risparmio per il Sistema sanitario nazionale”. Così Giacomo Matteo Bruno, professore di Hta- Health technology assessment e Farmacoeconomia dell'Università di Pavia, intervenendo, oggi a Palermo, 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova, con il patrocinio di Simit-Società italiana di malattie infettive e tropicali, Università di Palermo e dipartimento promozione della Salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza G. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Aids: Bruno (UniPv), 'anti Hiv long acting fanno risparmiare il Ssn sul lungo termine'
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