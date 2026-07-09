hiv dalla sicilia il modello per estendere terapie long acting

Dalla Sicilia arriva un modello per estendere le terapie long acting nell’ambito dell’Hiv. Queste terapie rappresentano un'innovazione importante, con l’obiettivo di migliorare l’aderenza ai trattamenti e ridurre lo stigma associato alla condizione. La proposta mira anche a rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi sanitari dedicati. La sperimentazione e l’applicazione di questa strategia si stanno valutando in diverse regioni italiane, con l’intento di adottare un approccio più efficace nella gestione della malattia.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Le terapie long acting rappresentano una delle principali innovazioni nella gestione dell'Hiv e “possono contribuire a migliorare l'aderenza terapeutica, ridurre lo stigma e rendere più efficiente l'organizzazione dei servizi sanitari”. È questo il messaggio del progetto istituzionale 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova e ospitato oggi presso il Complesso Monumentale Steri di Palermo, con il patrocinio della Simit – Società italiana di malattie infettive e tropicali, dell'Università degli Studi di Palermo e del dipartimento Promise. L'incontro - informa una nota... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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