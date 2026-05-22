Hiv | esperti Le terapie long acting migliorano l' aderenza

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza italiana su HIV e ricerca antivirale tenutasi a Catania, sono stati presentati dati riguardanti l’uso di PrEP e la coorte PrIDE. Gli esperti hanno evidenziato come le terapie a lento rilascio possano favorire un miglioramento dell’aderenza ai trattamenti antiretrovirali. Questi studi si concentrano sui benefici delle terapie long acting, che vengono somministrate con intervalli più lunghi rispetto alle formulazioni tradizionali. La discussione si è focalizzata sull’impatto di queste terapie nel trattamento delle persone sieropositive.

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A Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) che si è svolta a Catania, i dati su PrEP e coorte PrIDE evidenziano il ruolo delle terapie a lento rilascio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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