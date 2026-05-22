Hiv | esperti Le terapie long acting migliorano l' aderenza

Durante la conferenza italiana su HIV e ricerca antivirale tenutasi a Catania, sono stati presentati dati riguardanti l’uso di PrEP e la coorte PrIDE. Gli esperti hanno evidenziato come le terapie a lento rilascio possano favorire un miglioramento dell’aderenza ai trattamenti antiretrovirali. Questi studi si concentrano sui benefici delle terapie long acting, che vengono somministrate con intervalli più lunghi rispetto alle formulazioni tradizionali. La discussione si è focalizzata sull’impatto di queste terapie nel trattamento delle persone sieropositive.

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