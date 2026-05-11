La mostra ’Occhi sulla storia’ ha concluso la sua programmazione dopo diverse settimane di apertura dedicata ai 140 anni de il Resto del Carlino e agli 80 anni dell’edizione modenese del giornale. Nonostante il temporale annunciato, il pubblico ha comunque potuto visitare l’esposizione, che ha riscosso partecipazione e interesse tra i modenesi. La chiusura ha segnato l’ultimo appuntamento di un percorso espositivo che ha coinvolto numerosi visitatori.

Un finale col botto, anche Giove Pluvio ha rimandato il temporale annunciato per l’ultima giornata di apertura della mostra ’Occhi sulla storia’, dedicata ai 140 anni de il Resto del Carlino e agli 80 anni dell’edizione modenese del nostro giornale. Ieri la chiusura della mostra allestita presso il Palazzo dei Musei, nel lato di via Vittorio Veneto (col patrocinio del Comune di Modena, main partner Gruppo Hera, partner Campa società di mutuo soccorso, Bcc ravennate, forlivese e imolese e Società Dolce), ha ospitato anche la prima presentazione modenese del volume Fuori Sacco-Quando era bello essere giornalisti, opera collettiva firmata da 23 colleghi che nel corso di tre decenni hanno contribuito alle pagine del distretto ceramico del nostro giornale, realizzata per i tipi di Incontri editrice con la prefazione di Leo Turrini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gran finale per ’Occhi sulla storia’. La mostra sui 140 anni del Carlino è entrata nel cuore dei modenesi

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