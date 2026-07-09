Il tour continua. Dopo il successo di Bologna, Modena e Ravenna, la mostra ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ continua il proprio itinerario arrivando nelle Marche dopo avere attraversato l’Emilia-Romagna, con destinazione Pesaro il prossimo giovedì, il 16 luglio nella meravigliosa cornice del Palazzo Ducale di piazza del Popolo. L’inaugurazione della ricca esposizione avverrà alle 11.30, per celebrare con la cittadinanza e le istituzioni una cavalcata di cuore e passione, con il Carlino che a Pesaro ha fatto sempre da baricentro alla vita cittadina. Anche a Pesaro, come nelle altre città dove è stata, la mostra sarà un viaggio immersivo attraverso tre secoli, dall’Ottocento fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mostra dei 140 anni del Carlino. Record, storie, vittorie e battaglie. L’esposizione sbarca in città

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