Agricoltura risorse per 65 milioni | Mastella plaude la Serluca

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha assegnato 65 milioni di euro per il settore agricolo. Il ministro ha ringraziato l’assessore all’Agricoltura per il lavoro svolto sulla ripartizione delle risorse. La somma sarà destinata a progetti di sviluppo e sostegno alle imprese agricole. La ripartizione si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale indica ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o sui benefici attesi.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Desidero esprimere il mio ringraziamento all’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per il lavoro svolto sulla rimodulazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, che mette in campo risorse complessive per oltre 65 milioni di euro e rafforza in maniera significativa il sostegno al settore primario campano”. Così il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) commenta la proposta di modifica del CSR trasmessa al Ministero dell’Agricoltura. “Si tratta di una scelta importante e condivisibile – prosegue il consigliere regionale – che nasce da un confronto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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