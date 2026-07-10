Agricoltura risorse per 65 milioni | Mastella plaude la Serluca
Il governo ha assegnato 65 milioni di euro per il settore agricolo. Il ministro ha ringraziato l’assessore all’Agricoltura per il lavoro svolto sulla ripartizione delle risorse. La somma sarà destinata a progetti di sviluppo e sostegno alle imprese agricole. La ripartizione si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale indica ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o sui benefici attesi.
Tempo di lettura: 2 minuti “Desidero esprimere il mio ringraziamento all’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per il lavoro svolto sulla rimodulazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, che mette in campo risorse complessive per oltre 65 milioni di euro e rafforza in maniera significativa il sostegno al settore primario campano”. Così il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) commenta la proposta di modifica del CSR trasmessa al Ministero dell’Agricoltura. “Si tratta di una scelta importante e condivisibile – prosegue il consigliere regionale – che nasce da un confronto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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