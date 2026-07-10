Agricoltura risorse per 65 milioni | Mastella plaude la Serluca

Notizia in breve

Il governo ha assegnato 65 milioni di euro per il settore agricolo. Il ministro ha ringraziato l’assessore all’Agricoltura per il lavoro svolto sulla ripartizione delle risorse. La somma sarà destinata a progetti di sviluppo e sostegno alle imprese agricole. La ripartizione si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale indica ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione o sui benefici attesi.