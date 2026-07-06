A Milano, due turisti sono stati vittima di un furto davanti alla stazione dei carabinieri di Milano Duomo. Un uomo è stato arrestato sul posto, mentre l’altro è riuscito a fuggire con la refurtiva. Nonostante l'intervento rapido delle forze dell'ordine, il sospetto in fuga ha eluso le autorità e si è allontanato.

A Milano si è verificato un furto davanti alla stazione dei carabinieri di Milano Duomo. L'intervento dei carabinieri è servito ad arrestare uno dei responsabili, l'altro invece è fuggito con la refurtiva Un gesto fulmineo che nemmeno unrapidissimo intervento delle forze dell’ordineè riuscito ad evitare. Un video shock proveniente dalle telecamere dellacaserma dei carabinieri Milano Duomomostra un furto in pieno giorno proprio davanti alla stazione dei carabinieri. Una coppia di turisti americani si trovava all’angolo tra via delle Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia quando, all’improvviso, è stata assalita dadue uomini. Il duo passa accanto alla coppia, la supera ma, voltato l’angolo, uno dei due torna indietro e afferral’orologioal polso dell’uomo, del valore stimato di circa500 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Milano, furto a due turisti davanti alla caserma dei carabinieri: uno arrestato e uno in fuga

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