Il SailGP tornerà in Italia nel 2027 con l’Italy Sail Grand Prix a Roma, previsto per l’11 e 12 settembre. La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre anni, coinvolgendo il campionato di vela con catamarani foiling F50. La presenza dell’evento nel calendario internazionale è stata confermata per il prossimo anno, con le date specificate per la capitale italiana. La competizione si inserisce nel circuito globale del SailGP, che utilizza imbarcazioni di alta tecnologia.

Roma, 25 maggio 2026 – Il SailGP torna in Italia. Nel 2027 il campionato velico che utilizza catamarani foiling F50 avrà anche il nostro Paese nel calendario con l’Italy Sail Grand Prix che si terrà a Roma l’11 e 12 settembre. Quella che molti hanno definito come la Formula 1 della vela sarà ospitata al Porto Turistico di Roma, con l’area di Ostia e delle spiagge limitrofe a fare da cornice alla tappa italiana di questo evento. "Siamo entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma, mentre continuiamo a far crescere la nostra fanbase e a rafforzare la nostra presenza in Italia - ha spiegato Sir Russel Coutts, CEO e co-fondatore di SailGP - La nostra visione unisce competizioni spettacolari, tecnologia all’avanguardia e ospitalità di livello mondiale nelle città più iconiche del pianeta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vela, SailGp sbarca a Roma nel 2027: uno show lungo tre anni. Il calendario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: SailGP sceglie Roma: nel 2027 la Capitale diventa arena mondiale della vela ad alta velocità

Leggi anche: SailGp approda a Roma, nel 2027 il debutto nella Capitale

SailGP sbarca a Roma: la competizione velica approda a Ostia, ecco le date ufficialiLo spettacolo delle vele spiegate sul mare di Roma e migliaia di appassionati pronti a invadere il litorale di Ostia: SailGP ha scelto la Capitale e ... msn.com

Vela, SailGP sbarca a Roma nel 2027: accordo triennaleRoma, 25 mag. (askanews) – Il SailGP, il campionato velico considerato tra i più ... msn.com