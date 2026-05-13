Un altro agguato di camorra nella zona di Napoli Est | killer in azione a Barra ferito un uomo è grave
Questa mattina, nel quartiere di Barra, nella periferia Est di Napoli, si è verificato un nuovo agguato di camorra. Un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.
L'uomo è stato ferito questa mattina nel quartiere della periferia Est di Napoli: è stato portato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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