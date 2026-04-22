Agguato a Velletri gambizzato titolare di una sala scommesse

A Velletri un uomo di 40 anni, di origine albanese, è stato colpito a una gamba da un colpo di pistola in un episodio avvenuto durante un agguato. La vittima gestisce una sala scommesse e l’accaduto si è verificato in un momento imprecisato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Agguato a Velletri dove un uomo di 40 anni, originario dell'Albania, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. Un fatto di sangue che è avvenuto nella serata di martedì 21 aprile.Secondo quanto ricostruito al momento, la vittima è il titolare di una sala scommesse. Intorno alle 21, in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sospesa per una settimana l'attività di una sala scommesse: troppi clienti pregiudicatiAccertata la presenza abituale di avventori con precedenti penali per furto, ricettazione, danneggiamento, truffa, rissa, omicidio e reati in materia... Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedaleIeri sera, intorno alle 23 e 30, i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere a Marano di Napoli. Panoramica sull’argomento Si parla di: Agguato a Velletri: uomo gambizzato con un colpo di pistola e portato in Ospedale. Indagano i Carabinieri. Agguato a Velletri: 40enne gambizzato con un colpo di pistola. Indagano i CarabinieriSi è sfiorata la tragedia nella serata di martedì 21 aprile a Velletri, dove un uomo di 40 anni, di origini straniere, è stato raggiunto da almeno un colpo di arma da fuoco in un episodio dai contorni ... castellinotizie.it Agguato a Velletri: uomo gambizzato con un colpo di pistola e portato in Ospedale. Indagano i CarabinieriVelletri, gambizzato in strada: si sfiora la tragedia nella notte Si è sfiorata la tragedia nella serata di martedì 21 aprile a Velletri, dove un uomo è ... castellinotizie.it