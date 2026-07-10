Aggressivi in un locale | emessi tre Daspo Willy

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state colpite da un provvedimento di Daspo Willy dal Questore di Varese dopo aver causato violenza e disordini in un locale. I tre soggetti sono stati allontanati per aver partecipato a comportamenti aggressivi all’interno del locale. Il provvedimento vieta loro di accedere ai locali pubblici per un certo periodo di tempo. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni e accertamenti delle forze dell’ordine.

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Tre Daspo Willy sono stati emessi dal Questore di Varese, Paolo Iodice, nei confronti di altrettante persone protagoniste di episodi di violenza e disordine all’interno di un locale. I destinatari del provvedimento, trovati in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbero assunto comportamenti aggressivi tali da mettere a rischio la sicurezza degli altri avventori. Per questo motivo, è stato disposto nei loro confronti il divieto di accesso, per un anno, ai locali di intrattenimento e agli esercizi pubblici dove si svolgono spettacoli o attività di pubblico trattenimento. I provvedimenti sono stati notificati nell’ambito dell’operazione Alto Impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Aggressivi in un locale: emessi tre. Daspo Willy
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