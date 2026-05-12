Maxi-rissa all' esterno di un locale | scattano ' Daspo Willy' e divieto di accesso in città per 5 cerignolani

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di piazza Marina, nel centro di Cerignola, è avvenuta una maxi-rissa che ha portato all’arresto di alcuni coinvolti. In seguito all’episodio, sono stati emessi provvedimenti di Daspo Willy e fogli di via per cinque persone provenienti da Cerignola. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver identificato i partecipanti, alcuni dei quali sono stati raggiunti da divieti di accesso alla città.

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Dopo la raffica di arresti, tra Cerignola e Barletta, per la rissa di piazza Marina, nel centro della cittadina Bat, scattano  ‘Daspo Willy’ e fogli di via. Il questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, su proposta del Comando provinciale dei Carabinieri di quella provincia ha emesso 9.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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