Maxi-rissa all' esterno di un locale | scattano ' Daspo Willy' e divieto di accesso in città per 5 cerignolani
Nella zona di piazza Marina, nel centro di Cerignola, è avvenuta una maxi-rissa che ha portato all’arresto di alcuni coinvolti. In seguito all’episodio, sono stati emessi provvedimenti di Daspo Willy e fogli di via per cinque persone provenienti da Cerignola. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver identificato i partecipanti, alcuni dei quali sono stati raggiunti da divieti di accesso alla città.
Dopo la raffica di arresti, tra Cerignola e Barletta, per la rissa di piazza Marina, nel centro della cittadina Bat, scattano ‘Daspo Willy’ e fogli di via. Il questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, su proposta del Comando provinciale dei Carabinieri di quella provincia ha emesso 9.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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