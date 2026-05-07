Un giovane di 23 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato con una pistola un buttafuori di un locale. L’indagine ha portato all’identificazione del ragazzo, che ora dovrà rispondere di minaccia, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti a offendere. Contestualmente, gli è stato applicato un daspo di durata esemplare.

Un 23enne italiano è stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato al termine di un'attenta indagine: il ragazzo deve ora rispondere dei reati di minaccia, danneggiamento e porto d'armi o oggetti atti a offendere, ma a suo carico è scattato anche un provvedimento esemplare.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Rissa violenta in un locale con lancio di arredi a Perugia, Daspo Willy per 11 giovani11 persone sono state raggiunte dal provvedimento di Daspo Willy al termine di un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Perugia, dopo una...

Paura in un bar a Modena, 23enne provoca una rissa e minaccia gli avventori con una pistola: il provvedimentoUn giovane di Modena è stato denunciato per minaccia, danneggiamento e porto d’armi od oggetti atti ad offendere dopo una violenta lite avvenuta in...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Minaccia il buttafuori di un locale con una pistola, daspo Willy per un 23enne; Guida con la patente sospesa, provoca un incidente stradale e minaccia le vittime, denunciato; La Polizia setaccia parchi e stazione a Carpi, identificate 111 persone.

Minacce di morte al sindaco Lepore: sdegno per le scritte anarchiche sulla sede Pd di BolognaBologna, 2 aprile 2026 – Vandalizzata la sede della federazione del Pd di Bologna con scritte offensive nei confronti del partito, mentre il sindaco Matteo Lepore è stato minacciato di morte. Numerosi ... ilrestodelcarlino.it

Scritte e minacce di morte a Lepore sui muri della sede Pd. Il sindaco: Non mi farò intimidireBOLOGNA – Stanotte la sede della Federazione del Partito democratico di Bologna, in via Andreini, è stata vandalizzata con un gesto gravissimo e vigliacco che qualifica chiaramente chi lo ha compiuto ... bologna.repubblica.it

Licenziamento legittimo per chi minaccia il capo o i colleghi La Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa del dipendente che rivolge frasi... - facebook.com facebook

L' #invecchiamento è vissuto dagli italiani perlopiù come una minaccia simbolica alla competenza, all'immagine e al contributo personale: secondo uno studio dell'EngageMinds Hub dell' @Unicatt di Cremona il 47% teme di non sentirsi più utile. #ANSASalut x.com