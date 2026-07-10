Un uomo straniero è stato arrestato dalla polizia a Pescia dopo aver aggredito e derubato una passeggera su un treno. Secondo quanto riferito, ha strappato una catenina dal collo di una donna prima di fuggire. Un'auto della volante passava nella zona della stazione ferroviaria e ha intercettato l’individuo, che è stato fermato sul posto. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di martedì.

Pescia (Pistoia), 10 luglio 2026 – L’intervento di una volante del Commissariato di Pescia, che si trovava a passare nella zona della stazione ferroviaria, ha portato all’arresto di uno straniero. Sul treno regionale 18465, che da Lucca porta a Firenze Santa Maria Novella, pochi istanti prima dell’arrivo a Pescia, aveva aggredito una ragazza, strappandole dal collo una catenina d’oro. La vittima era caduta a terra. E appena il treno è entrato in stazione, fermandosi, il delinquente si è fiondato giù dalle porte, cercando di darsi alla fuga. Cosa è successo. Anche la ragazza, traumatizzata dall’accaduto, è scesa dal treno, e subito sono state chiamate le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione e furto sul treno. Strappa la catenina, poi la fuga. Individuato e fermato dalla polizia

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