Aggressione in centro Strappa la catenina a un’anziana signora

Durante la giornata dedicata alla manifestazione Only Wine, in un vicolo del centro storico, un’anziana donna è stata aggredita da un individuo che le ha strappato la catenina dal collo. L’episodio si è verificato a poca distanza dal luogo principale dell’evento, mentre la zona era affollata di visitatori. La donna ha riportato lievi ferite e ha subito chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

Mentre in città era in corso Only Wine con un’invasione di visitatori, in un vicolo del centro storico poco distante dal cuore della manifestazione, si consumava una brutta aggressione ai danni di un’ anziana. Sono in corso le indagini della polizia sul fatto avvenuto intorno alle ore 19 di domenica scorsa nel rione Prato. La vittima, una signora di 74 anni residente in zona, stava rientrando verso la propria abitazione situata in via San Florido dopo la consueta passeggiata con il suo cane. Un momento di routine spezzato dall’aggressione di un malvivente che l’ha sorpresa alle spalle. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressore, dopo averla immobilizzata, ha puntato con decisione alla collana d’oro che la donna portava al collo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione in centro. Strappa la catenina a un’anziana signora Notizie correlate Leggi anche: Strappa una catenina d'oro dal collo della vittima. Individuato e arrestato "Hai una sigaretta?", donna si avvicina e gli strappa la catenina d'oro dal collo: il caso a Foggia“Hai una sigaretta?”, ma non appena la donna si fa avanti, con una mossa fulminea, gli strappa la collanina d'oro che portava al collo.