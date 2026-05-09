Si strappa il braccialetto elettronico e prende a martellate la moglie sul bus | la donna è grave L’aggressione a Terni e la fuga del marito

Da open.online 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stroncone, in provincia di Terni, una donna di 43 anni è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello durante un viaggio in autobus. L’uomo con cui era a bordo si è strappato il braccialetto elettronico e ha aggredito la moglie, che ora si trova in condizioni gravi. L’aggressore è fuggito subito dopo l’accaduto, lasciando la donna ferita. La polizia sta indagando sulla vicenda.

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Una donna di 43 anni è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Stroncone, in provincia di Terni. L’aggressione, brutale e fulminea, è avvenuta nel pomeriggio sotto gli occhi dei presenti. A colpirla è stato il marito, un ex operaio che è poi riuscito a dileguarsi ed è tuttora ricercato in tutta la provincia dalle autorità. L’agguato e la falla nel Codice Rosso. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Terni, dove ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, si sarebbe trattato di un piano studiato.🔗 Leggi su Open.online

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