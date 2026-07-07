Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Grottaglie dopo aver minacciato il titolare di un bar con una pistola e aver tentato di fuggire. La Polizia di Stato è intervenuta e lo ha fermato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale durante l’arresto. Non ci sono altre persone coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione a Grottaglie, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo la segnalazione giunta al Commissariato, secondo la quale l’uomo avrebbe minacciato il titolare di un bar mostrando una pistola mentre si trovava a bordo di un SUV nero. Avviate immediatamente le ricerche, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo anche grazie ad altre segnalazioni pervenute da alcuni cittadini. Il 38enne è stato intercettato lungo una strada ad alta percorrenza ma, accortosi della presenza della pattuglia, avrebbe inizialmente rallentato per poi accelerare improvvisamente nel tentativo di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Minaccia il titolare di un bar con una pistola e fugge all’alt: arrestato 38enne

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