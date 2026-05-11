Il Milan si appresta ad aggiudicarsi il primo parametro zero in Serie A, con un accordo quasi concluso. La società rossonera sta lavorando in modo discreto per portare a termine l'operazione, che rappresenta un investimento importante per la prossima stagione. La trattativa si sarebbe sviluppata senza annunci ufficiali, ma le fonti indicano che l'intesa sarebbe ormai vicina alla firma.

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© Calcionews24.com - Il primo parametro zero che arriva in Serie A è del Milan: affare praticamente fatto

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