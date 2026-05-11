Il primo parametro zero che arriva in Serie A è del Milan | affare praticamente fatto

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si appresta ad aggiudicarsi il primo parametro zero in Serie A, con un accordo quasi concluso. La società rossonera sta lavorando in modo discreto per portare a termine l'operazione, che rappresenta un investimento importante per la prossima stagione. La trattativa si sarebbe sviluppata senza annunci ufficiali, ma le fonti indicano che l'intesa sarebbe ormai vicina alla firma.

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