Filip Kostic lascerà la Juventus il 30 giugno a parametro zero. L’esterno serbo non prolungherà il contratto in scadenza e ha già svuotato l’armadietto. La sua avventura nel campionato italiano si concluderà con questa decisione condivisa.

L’esterno serbo Filip Kostic lascerà ufficialmente la Juventus il prossimo 30 giugno a parametro zero, sancendo la conclusione della sua avventura nel campionato italiano dopo la decisione condivisa di non prolungare il contratto in scadenza. Come rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata dal portale Calciomercato.com, le due parti non hanno mai avviato una vera e propria negoziazione per il rinnovo dell’accordo nel corso degli ultimi mesi. La scelta della dirigenza risponde a un preciso mutamento delle priorità strategiche e dei piani agonistici della società piemontese, all’interno dei quali il profilo dell’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte è stato progressivamente escluso dal progetto tecnico del futuro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Kostic ai saluti con la Juventus: l’armadietto è già vuoto in vista dell’addio a parametro zero il 30 giugno

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