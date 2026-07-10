Le vendite di biglietti per All In 2026 al Wembley Stadium di Londra sono salite a 29.127 unità, con un incremento di 1.000 rispetto all’ultimo dato. La vendita si è intensificata dopo l’offerta di prezzi promozionali. L’evento si terrà domenica 30 agosto.

La AEW ha distribuito 29.127 biglietti per All In 2026, in programma domenica 30 agosto al Wembley Stadium di Londra: l’ultimo aggiornamento di WrestleTix segna un incremento di 1.020 unità in un solo giorno. Sull’impennata, però, pesa l’offerta “Summer Flash” che sconta fino al 50% una parte dei posti, e resta difficile stabilire quanto del rialzo dipenda dalla domanda reale. Quanti biglietti ha venduto AEW All In 2026. Secondo i dati di WrestleTix, sono 29.127 i biglietti finora distribuiti per l’evento, con un +1.020 rispetto alla rilevazione del giorno precedente. Per avere un termine di paragone: lo scorso maggio, a circa 93 giorni dall’evento, i tagliandi staccati erano 24. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Le vendite di All In 2026 salgono rapidamente dopo i prezzi promozionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 AEW All In 2026 Matches That Sell Wembley

Notizie e thread social correlati

Salgono ancora le medie dei prezzi della benzina. Sorpresa sul dieselNelle ultime ore, i prezzi della benzina sono aumentati ancora sulla rete carburanti rispetto a venerdì, mentre il prezzo del diesel ha registrato...

Salgono ancora i prezzi della benzina: carburanti ai massimi da anni. Le nuove medieI prezzi della benzina continuano a salire sulla rete dei distributori, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi due anni e mezzo.

Salgono dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio Usa su base mensile- WASHINGTON, MAY 14 - Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono sale ad aprile dello 0,5% su base mensile, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo (dato rivisto al ribasso) e ... tuttosport.com

Stellantis, salgono la produzione in Italia e le vendite in Europa: solo Cassino in crisiStellantis parte bene e spera di lasciarsi alle spalle l’annus horribilis 2025. Nel primo trimestre di quest’anno — secondo il consueto report della Fim-Cisl — il gruppo ha aumentato la produzione in ... corriere.it