Salgono ancora le medie dei prezzi della benzina Sorpresa sul diesel

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, i prezzi della benzina sono aumentati ancora sulla rete carburanti rispetto a venerdì, mentre il prezzo del diesel ha registrato una diminuzione. Questa variazione si verifica in un contesto di fluttuazioni quotidiane, con la benzina che mostra un trend in salita e il diesel che, invece, si mantiene più stabile o in calo. Le differenze tra le due tipologie di carburante si fanno più evidenti, creando nuove dinamiche nelle scelte dei consumatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sulla rete carburanti, rispetto a venerdì, continua a diminuire il prezzo del diesel alla pompa e ad aumentare quello della benzina. In base ai dati del Mimit aggiornati al 18 maggio, il prezzo medio nazionale del diesel self è 1,977 eurolitro e quello della benzina self è 1,943 eurolitro. Per trovare un valore più alto della verde bisogna tornare a inizio ottobre 2023. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in rimbalzo soprattutto sul diesel dopo il calo delle precedenti due sedute.     Venendo al dettaglio per compagnie e pompe bianche, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 maggio, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,944 e 1,954 eurolitro (no logo 1,945). 🔗 Leggi su Iltempo.it

salgono ancora le medie dei prezzi della benzina sorpresa sul diesel
© Iltempo.it - Salgono ancora le medie dei prezzi della benzina. Sorpresa sul diesel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Perché i PREZZI DI BENZINA E DIESEL aumentano

Video Perché i PREZZI DI BENZINA E DIESEL aumentano

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Salgono ancora i prezzi della benzina: carburanti ai massimi da anni. Le nuove medie

Leggi anche: Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web