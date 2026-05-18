Salgono ancora le medie dei prezzi della benzina Sorpresa sul diesel

Nelle ultime ore, i prezzi della benzina sono aumentati ancora sulla rete carburanti rispetto a venerdì, mentre il prezzo del diesel ha registrato una diminuzione. Questa variazione si verifica in un contesto di fluttuazioni quotidiane, con la benzina che mostra un trend in salita e il diesel che, invece, si mantiene più stabile o in calo. Le differenze tra le due tipologie di carburante si fanno più evidenti, creando nuove dinamiche nelle scelte dei consumatori.

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