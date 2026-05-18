Salgono ancora le medie dei prezzi della benzina Sorpresa sul diesel
Nelle ultime ore, i prezzi della benzina sono aumentati ancora sulla rete carburanti rispetto a venerdì, mentre il prezzo del diesel ha registrato una diminuzione. Questa variazione si verifica in un contesto di fluttuazioni quotidiane, con la benzina che mostra un trend in salita e il diesel che, invece, si mantiene più stabile o in calo. Le differenze tra le due tipologie di carburante si fanno più evidenti, creando nuove dinamiche nelle scelte dei consumatori.
Sulla rete carburanti, rispetto a venerdì, continua a diminuire il prezzo del diesel alla pompa e ad aumentare quello della benzina. In base ai dati del Mimit aggiornati al 18 maggio, il prezzo medio nazionale del diesel self è 1,977 eurolitro e quello della benzina self è 1,943 eurolitro. Per trovare un valore più alto della verde bisogna tornare a inizio ottobre 2023. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in rimbalzo soprattutto sul diesel dopo il calo delle precedenti due sedute. Venendo al dettaglio per compagnie e pompe bianche, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 maggio, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,944 e 1,954 eurolitro (no logo 1,945). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Perché i PREZZI DI BENZINA E DIESEL aumentano
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