ADLER Ritten | una porta di accesso al lato inedito del Renon tra escursioni panoramiche al Corno del Renon soste del gusto ai masi e folclore locale
A circa trenta minuti di auto dal centro di Bolzano, l’ADLER Ritten si trova nel cuore del Renon, raggiungibile anche con la funivia e il trenino storico. La struttura è un eco-retreat immerso nei boschi, offrendo accesso a escursioni sul Corno del Renon, soste presso masi locali e attività legate al folclore. La posizione garantisce un ambiente tranquillo e protetto, ideale per esplorare il paesaggio e la cultura della zona.
A soli trenta minuti di auto dal centro di Bolzano e raggiungibile anche con mezzi alternativi quali la funivia (in soli 12 minuti) abbinata allo shuttle della struttura o lo storico trenino del Renon, l’ADLER Ritten rappresenta un eco-retreat esclusivo, silenzioso e protetto immerso nella quiete profonda dei boschi del Renon. Una volta giunti in struttura, è semplicissimo lasciare l’automobile ed esplorare questo incantevole territorio ancora lontano dai circuiti più battuti, scegliendo modalità di mobilità sostenibile come l ’hike, l’e-bike o il trenino che collega agevolmente le principali località dell’altopiano. Uno degli aspetti peculiari del territorio è proprio questo equilibrio tra natura e accessibilità. 🔗 Leggi su Panorama.it
Notizie e thread social correlati
Tramvia del Renon: arrivano gli 8 nuovi treni da HeidelbergOtto nuovi treni provenienti da Heidelberg sono stati consegnati per la tramvia del Renon.
Leggi anche: All’Hotel Diana Roma il gusto del Lazio torna protagonista: Le Faeta racconta i suoi grani antichi al Teatro del Gusto