ADLER Ritten | una porta di accesso al lato inedito del Renon tra escursioni panoramiche al Corno del Renon soste del gusto ai masi e folclore locale

Notizia in breve

A circa trenta minuti di auto dal centro di Bolzano, l’ADLER Ritten si trova nel cuore del Renon, raggiungibile anche con la funivia e il trenino storico. La struttura è un eco-retreat immerso nei boschi, offrendo accesso a escursioni sul Corno del Renon, soste presso masi locali e attività legate al folclore. La posizione garantisce un ambiente tranquillo e protetto, ideale per esplorare il paesaggio e la cultura della zona.