Tramvia del Renon | arrivano gli 8 nuovi treni da Heidelberg

Otto nuovi treni provenienti da Heidelberg sono stati consegnati per la tramvia del Renon. La consegna solleva domande sull’accessibilità per i passeggeri con mobilità ridotta e sulle ragioni che hanno portato alla scelta della flotta tedesca invece di un modello più recente. La presenza di questi nuovi mezzi rappresenta un aggiornamento importante per il servizio, ma non sono ancora stati forniti dettagli su come influenzeranno le condizioni di viaggio.

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? Domande chiave Come cambierà l'accessibilità per i passeggeri con mobilità ridotta?. Perché è stata scelta la flotta tedesca invece di quella nuova?. Quanto inciderà questo investimento sul bilancio della mobilità locale?. Come influirà la maggiore capacità dei treni sui flussi turistici?.? In Breve Investimento di 500 mila euro per acquisto, trasporto e adeguamenti tecnici dei mezzi.. Capacità passeggeri aumentata a 220 unità per ogni singolo convoglio.. Nuova sezione centrale ribassata per garantire accessibilità ai passeggeri con mobilità ridotta.. Sostituzione mezzi svizzeri degli anni '60 e '70 con vetture della rete RNV.. I primi nuovi convogli della tramvia del Renon sono giunti all’alba del 7 maggio, dando il via al piano di rinnovo che sostituirà i mezzi in uso da oltre cinquant’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tramvia del Renon: arrivano gli 8 nuovi treni da Heidelberg Notizie correlate Abruzzo accelera sui binari: arrivano due nuovi treni greenPescara - Operazione “Rondò” tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri,. Tua rinnova la flotta: arrivano 4 nuovi treni tra tecnologia e memoriaLa flotta ferroviaria di Tua, l’azienda pubblica abruzzese dedicata ai trasporti, si rinnova con l’ingresso in servizio di quattro nuovi elettrotreni... Una raccolta di contenuti Si parla di: Teatro Cristallo, al via la nuova stagione In Scena 2026/2027: 14 spettacoli e grandi nomi sul palco; Nuovi convogli per il Renon: arrivano i mezzi da Heidelberg. Nuovi treni per la tramvia del Renon: al via il rinnovo della flotta(FERPRESS) – Bolzano, 7 MAG – La tramvia del Renon si prepara a una nuova fase di sviluppo con l’introduzione di una nuova flotta di veicoli. I primi mezzi sono arrivati all’alba del 7 maggio. Si trat ... ferpress.it