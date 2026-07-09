Un uomo ha dichiarato di aver deciso di investire denaro in un gruppo di scommesse su suggerimento di Mario Adinolfi, definendolo un cattolico appassionato di Dio. La vittima ha spiegato di avergli affidato i propri risparmi perché si fidava di lui, ritenendolo una persona devota e convinta nella sua fede. Non sono stati forniti dettagli sui risultati dell’investimento o eventuali perdite.

Ivan (nome di fantasia), perché ha deciso di investire denaro in un gruppo di scommesse?«Perché lo proponeva Mario Adinolfi. Un cattolico, uno che si infervora quando parla di Dio. La sua rubrica Stampa e Vangelo mi infondeva serenità e saggezza. Lei avrebbe dovuto sentirlo, mentre citava un versetto della Bibbia. Ci metteva l’anima. O almeno così mi sembrava. Fu lui a dirmi di provare con il suo gruppo perché tanti grazie alle sue iniziative avevano comprato casa, rifatto la stanza dei bambini, comprato una macchina. Lui, l’uomo di fede, il cattolico che credeva nella famiglia e nei valori cristiani, mi disse di fidarmi e affidarmi a lui. L’ho fatto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Le vittime di Adinolfi: «Mi fidavo di lui, è un cattolico che si infervora quando parla di Dio»

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