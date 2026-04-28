Felice Maniero, noto ex boss della mala, si trova attualmente in una residenza sanitaria assistenziale, mentre il Comune ha annunciato l’intenzione di valutare una possibile rivalsa. L’ex sodale Manca ha dichiarato che Maniero ha causato problemi nella sua vita, anche se si mostrerebbe disposto ad aiutarlo. Nel frattempo, si fa notare che Maniero, considerato una figura senza beni, rappresenta un costo di circa duemila euro al mese per i cittadini di Campolongo Maggiore.

Felice Maniero vive da tempo in una casa di riposo ma non ha un euro. E delle spese potrebbe doversi far carico il Comune in cui risulta residente, Campolongo Maggiore (Venezia) ma il sindaco frena: "Non abbiamo ancora versato un euro - dice a Tgcom24 - e potremmo comunque fare rivalsa". L'ex boss della mala del Brenta continua a far parlare di sé anche adesso che dovrà essere nominato un amministratore di sostegno per assistere "Faccia D'Angelo" rimasto "solo e depresso"., Ma l'ipotesi che a pagare siano i suoi concittadini ha sollevato un polverone: "Con tutto quello che ha fatto?", "Era meglio nascere criminali", è la reazione sui social dei veneti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Felice Maniero in una Rsa ma paga il Comune | Il sindaco: “Valuteremo una rivalsa", l'ex sodale Manca: "Mi ha rovinato la vita ma lo aiuterei"

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Felice Maniero in casa di riposo, ma paga il Comune di Campolongo Maggiore. x.com

CAMPOLONGO MAGGIORE (Ve) “Felice Maniero è un idolo per i Veneti. Tutti tutti i Veneti gli hanno voluto tanto tanto bene, era generoso, umano, dolce e sono tanto emozionata a stare nel luogo dove c’era lui”. Entra senza alcuna autorizzazione nella ex vill - facebook.com facebook