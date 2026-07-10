Una coppia di Modena ha denunciato di aver perso 79.000 euro, credendo ai valori promossi da una scommessa collettiva. Secondo la denuncia, hanno consegnato i risparmi, convinti di partecipare a un progetto condiviso, ma non hanno più ricevuto nulla. La coppia afferma di aver agito in buona fede e di essere stata truffata. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Una coppia di Modena sostiene di aver perso 79mila euro dopo aver aderito alla cosiddetta “Scommessa collettiva” promossa da Mario Adinolfi. La vicenda è raccontata in un’intervista rilasciata a Repubblica, nella quale la donna ripercorre le tappe di quello che definisce un percorso iniziato con la fiducia e concluso con una denuncia depositata in Procura. Secondo quanto riferito nell’intervista, i due coniugi, assistiti dall’avvocato Giorgio Dipietromaria, hanno presentato un esposto alla Procura di Modena lo scorso febbraio. Il fascicolo, dopo un’istanza di trasferimento avanzata dal legale, è ora in attesa di essere inviato a Roma, dove potrebbe essere riunito ad altri procedimenti riguardanti la stessa vicenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Adinolfi, la denuncia di un’anziana coppia: “Gli abbiamo dato i risparmi perché credevamo ai suoi valori e ci ha portato via 79mila euro”

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