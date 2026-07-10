Un'auto in corsa a 100 kmh con due bambini a bordo si è fermata dopo essere stata ripresa in un video su un’autostrada canadese. La donna alla guida era addormentata, mentre i bambini, seduti sui sedili posteriori, erano anch’essi senza coscienza. L’incidente è stato registrato da una telecamera di sorveglianza, mostrando la vettura ferma senza alcun movimento. Nessuno è rimasto ferito, ma l’accaduto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e l’uso di veicoli autonomi.

Roma, 10 luglio 2026 - Un pisolino non si nega a nessuno, ma non alla guida di un’auto lanciata ai cento all’ora, in più con a fianco due bambini, addormentati anche loro, su una strada del Canada. L’incredibile video, è stato fornito alle autorità e alla stradale canadese, è stato girato da Carleigh King, un altro automobilista che stava superando l’auto in questione, una Tesla. Il filmato risale al 5 luglio. Addormentata al volante, l’auto procede ai 100 kmh. La donna nel video ha la poltrona reclinata, segno della volontà di rilassarsi, ed è coricata quasi sul fianco con gli occhiali da sole. Al suo fianco due bambini piccoli allacciati con le cinture e anche loro immersi in un profondo sonno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addormentata al volante, con due bimbi accanto, su una Tesla lanciata ai 100 km/h. L’incredibile video girato su un’autostrada canadese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Heart of Darkness by Joseph Conrad | Full Unabridged Audiobook | Chapters 1-3 | Classic Literature

Notizie e thread social correlati

Tesla lanciata a 100 all’ora in autostrada mentre la donna al volante dorme con accanto due bambini: il video choc riaccende il caso AutopilotUna donna era alla guida di un’auto Tesla a 100 km/h in autostrada, mentre dormiva con due bambini accanto.

Madre dorme al volante della Tesla a 100 km/h con due figli a bordo: il video shock in autostrada e gli occhiali da sole per beffare i controlliUna donna è stata filmata mentre sembrava dormire al volante di una Tesla che viaggiava a circa 100 km/h su un’autostrada in Canada, con due bambini...

Temi più discussi: Una donna e due bambini addormentati su una Tesla che guida da sola in autostrada: la denuncia in un video virale; Tesla con guida automatica, conducente dorme al volante in autostrada: indaga la polizia; Tesla lanciata a 100 all’ora in autostrada mentre la donna al volante dorme con accanto due bambini: il video choc riaccende il caso Autopilot; Madre si addormenta in auto con i figli mentre sfreccia a 100 all'ora con la sua Tesla: la denuncia social.

Addormentata al volante, con due bimbi accanto, su una Tesla lanciata ai 100 km/h. L’incredibile video girato su un’autostrada canadeseL’automobilista che ha filmato ha girato le immagini alla polizia stradale della della Columbia Britannica. Con un semplice trucco la donna alla guida della Tesla ha ingannato i sensori ... quotidiano.net

Tesla in autostrada con la mamma e due bambini addormentati: il video choc riapre il dibattito sulla guida autonomaDonna ripresa addormentata alla guida di una Tesla con due bambini a bordo, la polizia canadese apre un'indagine ufficiale. blitzquotidiano.it