Milano il trasloco di Affari Tuoi porta il primo grande addio | perché Gennarino non ci sarà più

Notizia in breve

Il programma televisivo trasloca negli studi di Milano, portando con sé una novità importante. Tra le modifiche, il personaggio di Gennarino non sarà più presente, segnando un cambio nel cast. Per molti spettatori, Gennarino rappresentava più di un semplice simbolo, diventando un punto di riferimento. Il trasferimento dello show ha portato a questa decisione, che ha suscitato reazioni tra il pubblico fedele.