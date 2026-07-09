Milano il trasloco di Affari Tuoi porta il primo grande addio | perché Gennarino non ci sarà più
Il programma televisivo trasloca negli studi di Milano, portando con sé una novità importante. Tra le modifiche, il personaggio di Gennarino non sarà più presente, segnando un cambio nel cast. Per molti spettatori, Gennarino rappresentava più di un semplice simbolo, diventando un punto di riferimento. Il trasferimento dello show ha portato a questa decisione, che ha suscitato reazioni tra il pubblico fedele.
Con il trasferimento del programma negli studi milanesi arriva una delle novità più emozionanti per il pubblico. Per milioni di telespettatori era diventato molto più di una semplice mascotte. Bastava il suo ingresso in studio per strappare un sorriso e rendere ancora più coinvolgente uno dei momenti simbolo di Affari Tuoi. Ma con la nuova stagione del programma di Rai 1, qualcosa cambierà davvero. Il trasloco da Roma a Milano porterà infatti all’uscita di scena di Gennarino, il Jack Russell diventato negli anni uno dei volti più amati del game show oggi condotto da Stefano De Martino. Una decisione che non nasce da esigenze televisive, ma dalla volontà di garantire all’animale una vita più tranquilla dopo una lunga carriera davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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