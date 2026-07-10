Durante il vertice della NATO ad Ankara, sono stati presi decisioni che favoriscono gli Stati Uniti, con un impatto negativo sugli europei. La riunione si è conclusa con risultati che rafforzano la posizione di Washington, mentre i governi europei sembrano aver subito scelte che non li tutelano adeguatamente. La Russia viene indicata come l’unica ancora di salvezza per il continente, in un contesto in cui i Paesi europei appaiono divisi e incapaci di identificare chiaramente i propri alleati e nemici.

Il vertice della Nato ad Ankara si è concluso con la vittoria del tiranno Donald Trump a spese degli europei. Del resto non poteva essere altrimenti dal momento che tutti i principali governi europei continuano assurdamente a farsi del male da soli, a non capire chi sono i nemici e chi sono invece i potenziali alleati. L’Europa continua a sbagliare strategia, ovvero a inasprire il contrasto con la Russia, che invece può diventare un alleato indispensabile. Un fatto è certo: l’America, con Trump o anche senza Trump, continuerà a perseguire la sua strategia di dominio sull’Europa, a tutti i livelli, energetico, tecnologico, finanziario, militare e geopolitico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ad Ankara Trump ottiene tutto. Ma è la Russia l’unica ancora di salvezza dell’Europa

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