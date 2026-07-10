Ad Ankara Trump ottiene tutto Ma è la Russia l’unica ancora di salvezza dell’Europa
Durante il vertice della NATO ad Ankara, sono stati presi decisioni che favoriscono gli Stati Uniti, con un impatto negativo sugli europei. La riunione si è conclusa con risultati che rafforzano la posizione di Washington, mentre i governi europei sembrano aver subito scelte che non li tutelano adeguatamente. La Russia viene indicata come l’unica ancora di salvezza per il continente, in un contesto in cui i Paesi europei appaiono divisi e incapaci di identificare chiaramente i propri alleati e nemici.
Il vertice della Nato ad Ankara si è concluso con la vittoria del tiranno Donald Trump a spese degli europei. Del resto non poteva essere altrimenti dal momento che tutti i principali governi europei continuano assurdamente a farsi del male da soli, a non capire chi sono i nemici e chi sono invece i potenziali alleati. L’Europa continua a sbagliare strategia, ovvero a inasprire il contrasto con la Russia, che invece può diventare un alleato indispensabile. Un fatto è certo: l’America, con Trump o anche senza Trump, continuerà a perseguire la sua strategia di dominio sull’Europa, a tutti i livelli, energetico, tecnologico, finanziario, militare e geopolitico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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