Trump | Putin vuole la pace parliamone ma la Russia bombarda Kiev alla vigilia del vertice Nato di Ankara

Vladimir Putin sta conducendo attacchi con droni e missili contro Kiev, mentre si avvicina il vertice Nato di Ankara. Donald Trump ha affermato che Putin desidera la pace, ma i raid russi continuano. La città ucraina viene colpita intensamente prima dell'incontro tra gli alleati. La situazione resta tesa, senza che siano state annunciate tregue o cessate il fuoco.

Vladimir Putin vorrà anche la pace, come dice Donald Trump, però intanto sta martellando violentemente Kiev con droni e missili, proprio alla vigilia del vertice Nato di Ankara – il «summit della verità», stando a diversi diplomatici alleati. È sempre così. Non appena si profila all'orizzonte un incontro chiave, lo zar trova il modo di parlare a lungo con The Donald, nell'evidente tentativo di mesmerizzarlo. Ultimamente, va detto, sembra riuscirci sempre meno. «Putin vuole finire la guerra, lo vuole fortemente», ha però assicurato il tycoon dallo studio ovale. «E anche Zelensky, ne parleremo a Ankara». Si vedrà. Gli europei sono molto scettici al riguardo e vanno dritti per la loro strada. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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«Putin vuole la guerra, intende sterminarli tutti». Il labiale di Trump a Re Carlo III

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