Un tribunale colombiano ha sequestrato la villa dell’ex portiere della nazionale, ora in stato di abbandono, sostenendo che sia stata acquistata con denaro proveniente da attività illecite legate a Escobar. La proprietà, che si trova in Colombia, si presenta come un rudere e non è più abitata. Il sequestro si inserisce in un procedimento giudiziario legato a sospetti finanziari e al coinvolgimento di fondi illegali.

Nuovi guai giudiziari per René Higuita. Un tribunale colombiano ha disposto il sequestro della villa dell’ ex portiere della nazionale, oggi in stato di abbandono: secondo l’accusa, l’immobile è stato acquistato in origine con denaro proveniente dal cartello di Medellín guidato da Pablo Escobar, prima di passare nelle mani dell’ ex calciatore nel 1992. La vicenda nasce da un’inchiesta aperta dalla Procura nel 2014 per fare luce sulla provenienza della casa, situata nel quartiere residenziale di lusso di El Poblado, a Medellín, città natale di Higuita e centro delle attività criminali del boss del narcotraffico ucciso nel 1993. Higuita è uno dei portieri più iconici della storia del calcio: soprannominato “ El Loco “, è stato il primo a usare i piedi e giocare come se fosse il libero della squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Acquistata con i soldi sporchi di Escobar”: sequestrata la villa dell’ex portiere Higuita in Colombia. Ma è un rudere

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