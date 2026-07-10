Ancora guai per Rene Higuita, storico portiere della Colombia a cavallo tra gli anni ’80 e 90?. Un tribunale colombiano ha disposto il sequestro di una sua villa. Secondo i media colombiani, i magistrati sostengono che l’immobile sarebbe stato acquistato con denaro proveniente dal cartello di Medellin guidato dal boss Pablo Escobar. La casa sarebbe poi stata acquistata da Higuita nel 1992. Tuttavia, l’ex portiere ha affermato all’emittente colombiana Blu Radio che la procedura da lui utilizzata per acquisire l’immobile era legale. La difesa e il contrattacco di Higuita. “Allora, negli anni ’90, non avevamo la tecnologia di oggi che ci permette di andare online e iniziare a fare ricerche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Higuita, nuovi guai: villa sequestrata, “legami con Escobar”

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