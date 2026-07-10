Acerbi | Voglio giocare ancora poi alleno Il no alla Nazionale l' Inter e i duelli con Haaland

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 38 anni, il difensore ha dichiarato di voler continuare a giocare e di avere ancora voglia di scendere in campo, anche se ha rifiutato la chiamata in nazionale. Ha parlato di alcuni scontri con Haaland e delle sfide contro l’Inter. Dopo aver annunciato il ritiro, ha detto di voler restare nel calcio come allenatore in futuro.

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A 38 anni Francesco Acerbi non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, anzi ha ancora "la voglia di un ragazzino". In vacanza con la famiglia, "Ace" si è raccontato a 360° tra passato e futuro: dagli ultimi anni all’Inter alla nazionale fino a uno sguardo al futuro, tra il desiderio di giocare ancora “per altri due o tre anni” e la voglia di allenare.A 38 anni, "il leone" Francesco Acerbi come sta?"Sto bene! Un po' con la famiglia: relax, ti si alleni, stai coi bambini. Solita vita che si fa in vacanza", Parte un nuovo capitolo della tua vita. Innanzitutto, come possiamo definire la tua quarta e ultima annata all'Inter? Che stagione è stata?"Guarda, è stata un po diversa dalle altre, ma penso una delle più costruttive. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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