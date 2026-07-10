Il difensore ha annunciato di voler giocare ancora due anni, senza specificare dove. Successivamente, intende dedicarsi ad allenare. La dichiarazione è stata rilasciata in esclusiva a SportMediaset. Non sono stati forniti dettagli su eventuali club o ruoli futuri. Attualmente, il calciatore non ha firmato alcun contratto e resta in attesa di sviluppi sulla propria carriera.

Il messaggio è chiaro: il "Leone" non smette di ruggire e vuole continuare a giocare, poi starà in panchina ad allenare, come rivela in esclusiva a SportMediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Acerbi: "Gioco ancora 2 anni, non so dove. Poi alleno"

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