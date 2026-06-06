Il presidente nerazzurro ha annunciato di voler ottenere la Champions League con l'Inter e poi andare in pensione. Ha dedicato il suo messaggio ai 50 anni da dirigente, ringraziando Oaktree e menzionando il Varese, Recoba e gli scudetti. Ha anche parlato di un progetto legato alla Palestra, senza entrare in dettagli specifici. Nessuna altra informazione è stata fornita sui piani futuri o sui passaggi successivi.

A stagione finita, con altri due titoli in tasca, Beppe Marotta può sentirsi soddisfatto e può pensare a quanta strada ha nei suoi sandali, quanta ne ha fatta dall’estate del 1976 (aveva 19 anni) quando divenne dirigente del Varese calcio. Mezzo secolo dopo, Beppe è il presidente dell’Inter, che ha appena vinto scudetto e Coppa Italia. Sommando tutti i trofei vinti, la “squadra Marotta” sarebbe, storicamente, battuta soltanto da Juve, Inter e Milan. Nessun altro dirigente ha vinto 11 scudetti (o 10 e mezzo perché lasciò la Juve dell’8° titolo consecutivo a novembre). Lo abbiamo incontrato al termine di una lunga serie di festeggiamenti per riavvolgere con lui il nastro di un film lungo 50 anni, con Beppe che sembra il Totò di Nuovo Cinema Paradiso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Marotta: "Il Varese, Recoba, gli scudetti: vi dico tutto. Voglio la Champions con l'Inter e poi vado in pensione!"

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