Acerbi ricorda il papà e si emoziona | Gli dedico tutta la carriera

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Acerbi si è commosso durante un momento in campo, ricordando il padre scomparso. Con il volto segnato dall’emozione, l’atleta ha lasciato andare le tensioni e ha dedicato tutta la sua carriera al papà, che ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita. La scena si è conclusa con un silenzio carico di sentimento, mentre Acerbi si lasciava andare ai ricordi e alle lacrime.

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