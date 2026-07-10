Acerbi ricorda il papà e si emoziona | Gli dedico tutta la carriera

Notizia in breve

Francesco Acerbi si è commosso durante un momento in campo, ricordando il padre scomparso. Con il volto segnato dall’emozione, l’atleta ha lasciato andare le tensioni e ha dedicato tutta la sua carriera al papà, che ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita. La scena si è conclusa con un silenzio carico di sentimento, mentre Acerbi si lasciava andare ai ricordi e alle lacrime.