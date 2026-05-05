Dedico la Coppa a papà Adriano

Nikolay Karpol, allenatore sovietico di lungo corso, si trova ancora oggi in panchina a Ekaterinburg all'età di 88 anni. Con una carriera che include la conquista di otto Coppe dei Campioni, è considerato un'icona nel mondo del volley. Recentemente, ha dedicato una vittoria alla memoria di suo padre, Adriano. La sua presenza nel panorama sportivo rimane significativa dopo decenni di attività e successi.

C’è Nikolay Karpol davanti, leggendario allenatore sovietico ancora in vita e ancora in panchina a Ekaterinburg alla veneranda età 88 anni: il ‘guru’ russo di Coppe dei Campioni ne ha vinte otto. In un altro mondo, però, dove l’U dettava legge su tutto e tutte e il suo Uralochka Ekaterinburg è arrivato a giocarsi ben 14 finali tra anni Ottanta e anni Duemila. Giovanni Guidetti è alla settima Champions vinta tra 2011 e 2026. Un record, Guidetti? "Non le conto le coppe, non mi interessa troppo in realtà. Per me però questa è la prima coppa di un incredibile gruppo di giocatrici, di atlete". Sta dicendo che il record di Karpol non le interessa? "I calcoli su di me non sono qualcosa che mi appartenga, ci sono leggende come appunto Karpol e altri grandissimi allenatori che per me rimangono lassù, in alto, esempi che sempre porterò con me.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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