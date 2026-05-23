Briga diventato papà da poco si emoziona in concerto | il video

Ai Magazzini Generali di Milano, il rapper e cantautore Briga, lo scorso 4 maggio è stato in concerto con “Sentimenti club tour”. Lo spettacolo ha visto tre momenti distinti: una sezione più energica e ricca di assoli strumentali; una parte rap, per rendere omaggio alle origini dell’artista e. 🔗 Leggi su Today.it

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