Dopo la partita vinta 3-0 contro la Lazio, il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Ha parlato della sua esperienza nel club e della volontà di rimanere, sottolineando di aver già avuto buoni rapporti con la squadra. Ha inoltre spiegato quale sia la sua richiesta principale per continuare a essere parte del progetto. Le sue parole si sono concentrate su questo aspetto senza approfondimenti ulteriori.

di Paolo Moramarco Diouf a Dazn ha parlato del match vinto 3-0 contro la Lazio. Queste le parole del centrocampista francese al termine della sfida. Dopo la vittoria dell’ Inter contro la Lazio per 3-0, Andy Diouf è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sua prestazione. Il francese ha offerto una prova completa, muovendosi in più zone del campo e confermando la sua duttilità tattica al servizio della squadra. DUTTILITÀ IN CAMPO E RUOLO DI SECONDA PUNTA – «Non è la prima volta, mi sono trovato bene. Se si può riproporre in futuro? Non lo so, la cosa importante è giocare.». FUTURO ALL’INTER – «Ovvio, voglio restare qui. È solo il primo anno, sto benissimo qui, ho bisogno di tempo».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf a Dazn: «Punta? Non è la prima volta, mi sono trovato bene. Voglio restare qui, ecco di cosa ho bisogno»

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