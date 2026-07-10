Il difensore ha attribuito la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia al contributo collettivo della squadra, sottolineando che il successo è stato possibile grazie ai compagni. Ha inoltre commentato il ruolo di Chivu, affermando che la differenza tra loro l'ha fatta il gruppo. In merito a Lautaro, ha detto che ha meno appeal rispetto ad altri giocatori. La sua intervista è stata rilasciata a SportMediaset.

In una lunga intervista con SportMediaset il difensore ha svelato il segreto della sua ultima stagione nerazzurra: "Abbiamo vinto scudetto e Coppa Italia grazie ai ragazzi, alla squadra". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Acerbi: "Chivu? La differenza l'ha fatta il gruppo. Lautaro ha meno appeal di altri"

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